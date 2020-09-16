Александр Гончаров: Отрезвляющая статистика из США для украинских министров

Беспощадная и отрезвляющая статистика из США для украинских министров.

Кабмин Д.Шмыгаля привычно излучал оптимизм в ходе утверждения проекта госбюджета-2021, традиционно обещая терпеливым украинцам в следующем году рост ВВП Украины на уровне 4,6%.

А вот их американские коллеги, заботясь о своей репутации и уважая своих граждан, столь бурного роста экономики США не видят. И для этого есть серьёзные основания. Так, в частности, 99% американских компаний за II-й квартал текущего 2020г. отчитались со следующими очень тревожными показателями:

– продажи упали на 10%;

– прибыль обвалилась на 49%.

Да, у представителей американских властей хорошая историческая память о Великой депрессии и биржевом крахе на Уолл-стрит, который похоронил под своими обломками американскую надежду на то, что экономический рост будет вечным, джаз будет громче, а кошельки толще.

Да, так и есть – отличие «медвежьего» рынка от «бычьего» заключается в скорости движения, т.е. растет всё медленно и долго, а падает очень быстро, как говорится, ломать не строить.