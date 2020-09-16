Відома співачка зізналася, що коронавірус скосив усіх членів родини

Українська співачка Камалія розповіла про перебіг COVID-19 у її сім’ї

Зірка ділиться подробицями боротьби з коронавірусом у мережі, передає Depo.ua.

У родині Камалії захворіли усі члени і персонал: чоловік Захур і мама переносять хворобу найважче, дочки Арабеллі і Мірабелла також хворі, при цьому в однієї з дочок тест ПЛР негативний. Також хворіють водій і дві няні.

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