В ОП жестко ответили Минску из-за хасидов

У Зеленского призвали белорусские власти прекратить делать ложные обнадеживающие заявления для паломников и связали ситуацию на границе с кризисом в самой Беларуси.

Ситуация на белорусско-украинской границе, где на данный момент находятся около двух тысяч хасидов, возникла в определенной мере из-за заявлений властей Беларуси, которые поддерживают слухи о том, будто украинская граница с Беларусью якобы открыта. Об этом говорится в обнародованном в среду, 16 сентября, заявлении Офиса президента.

В заявлении говорится, что большинство застрявших хасидов прибыли из Израиля, доверившись слухам о том, что украинская граница с Беларусью якобы открыта. А власти Беларуси некоторыми своими заявлениями подогревает эти слухи.

«Призываем белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыт для иностранцев», — говорится в заявлении.

В Офисе президента напомнили, что Украина была вынуждена принять решение о закрытии государственной границы для иностранцев из-за существенного ухудшения ситуации с распространением COVID-19.

«Так же как весной мы вынуждены были ограничивать участие людей в праздновании Пасхи, так и сейчас объясняем, что и массовое празднование Рош ха-Шана с участием тысяч паломников в городе Умань Черкасской области Украины, к сожалению, невозможно», — указывается в заявлении.

У Зеленского также связали нынешнюю ситуацию на границе с кризисом в самой Беларуси.

«Вынуждены также констатировать, что личное оскорбление определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня, к сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений. Украина, напомним, заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах Президента Республики Беларусь 9 августа этого года», — сообщили в Офисе президента Украины.

Там подчеркнули, что поддерживают общепризнанные в Европе демократические ценности и считают, что каждое государство должно соблюдать обязательства обеспечивать права и свободы человека, которые гарантированы международными конвенциями и соответствующим национальным законодательством, которое «по крайней мере формально существует также и в Беларуси».

У Зеленского напомнили, что каждое государство во время пандемии должно проводить прозрачную и ответственную политику, направленную на остановку распространения COVID-19, и воздержаться от провоцирования негативных вариантов развития эпидемической ситуации в соседних странах.