Хасиди, які приїхали в Умань, вважають українців гоями, – Соскін

Ті хасиди, які зараз приїхали в Умань, поводяться так дико, адже вважають, що в Україні живуть гої. Так прокоментував виданню «Вголос» директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін.

«Вони ж себе вважають вищою нацією, а українців нижчою. Але насправді хасиди – небезпечний елемент і мер Умані був правий, коли не хотів, щоб вони приїжджали в місто, бо «відгрібати» за все потім доведеться саме йому», – зазначив він.

І додав: «Адже серед тих, хто приїхав святкувати, є заражені коронавірусом, це 100%. А хасиди ж плюють повсюди, мочаться – ви собі уявляєте, скільки вони коронавірусу за собою залишають? Та Умань взагалі після їхнього візиту може перетворитися у нове вогнище хвороби». До слова, наголосив експерт, в Ізраїлі дуже високий рівень зараження коронавірусом, особливо серед хасидів.

«А якщо вони ще й навмисно коронавірус до нас привезли, то це буде катастрофа. І ми не знаємо, з якою метою вони прилетіли, але точно нічого доброго від їхнього візиту до України чекати не варто. Натомість ці всі відходи люди мали взяти і завезти в Офіс Президента і нехай їсть те, що залишилося від хасидів», – резюмував Соскін.