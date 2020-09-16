Українська команда сенсаційно виграла Кубок європейських чемпіонів з пляжного футболу

Віце-чемпіон України з пляжного футболу серед жінок, ананьївський клуб “Мрія-2006”, сенсаційно став тріумфатором Кубка європейських чемпіонів.

Про це повідомляє odessa.online.

На турнірі в португальському Назаре, участь в якому через пандемію коронавіруса взяли всього п’ять команд, підопічні Романа Пачева і Олега Климчука тричі виявлялися сильнішими суперниць і лише одного разу поступилися по пенальті.

У підсумку, українки набрали рівну кількість очок з іспанським “Касересом”, але за рахунок перемоги в очному протистоянні (4:1) наша команда завоювала трофей.