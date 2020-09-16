Екатерина Кухар надела винтажное платье от Dior

Кухар блистала на “Танцях з зірками” в винтажном черном бархатном платье Dior. Легендарный наряд был создан лично кутюрье в 50-е годы прошлого века, а позже его даже представили на выставке Christian Dior в знаменитом парижском музее – Лувре.

Роскошное платье, которое входит в историю моды, идеально подчеркивало тонкую талию балерины и ее хрупкие плечи.

“Платье Dior, словно произведение искусства. Столько ручной работы самого кутюрье, высокохудожественной вышивки. Вещь с историей и особой энергетикой. Прошло около 70 лет, как его сшил дизайнер, а оно остается актуальным и вдохновляющим. Настоящие гении создают искусство вне времени и границ, их произведения живут отдельной жизнью”, – говорит Екатерина о наряде.

: toneto.net