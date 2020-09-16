Сущенко: Балух приходил в себя и пытался сорвать повязку с головы

Бывший узник Кремля Владимир Балух, которого сильно избили ночью 8 сентября в Киеве, приходил в себя, но врачи ввели его в медикаментозную кому. Об этом сообщил бывший политзаключенный, журналист Роман Сущенко в эфире «Громадського радио».

По его словам, Балух находится в тяжелом состоянии. Врачи решили ввести его бессознательное медикаментозное состояние после того, как он пришел в себя и пытался сорвать повязку с головы.

Также Сущенко рассказал, что полиция рассматривает четыре версии избиения Балуха, из них три – основные. Характер нанесенных повреждений свидетельствует о том, что его избивали два или три человека.

Журналист добавил, что удары были нанесены достаточно профессионально, поскольку синяков и побоев нет.

«Если это хулиганство — это совершили люди, которые умеют бить и ломать кости или это люди сделали с какой-то целью», — подытожил Сущенко.