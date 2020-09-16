91-летний патриарх Филарет вылечился от коронавируса

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет вылечился от коронавируса. Об этом сообщила его пресс-служба.

В сообщении говорится, что тест патриарха на коронавирус оказался отрицательным, что свидетельствует о том, что он выздоровел от COVID-19. Помимо этого было отмечено, что 91-летний Филарет выписан из больницы и сейчас чувствует себя хорошо.

Патриарх выразил «глубокую благодарность врачам и медицинскому персоналу, которые занимались им, и всем врачам, которые, рискуя собственным здоровьем, находятся рядом с больными».