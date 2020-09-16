В Киеве через три года построят «Дом музыки» — Кабмин

Кабинет министров Украины во время сегодняшнего заседания одобрил строительство в Киеве «Дома музыки» до конца 2 023 года.

«Кабинет министров принял распоряжение «Некоторые вопросы реализации указа президента Украины №329/2020 от 18 августа 2020 года «О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма». Согласно документу, Министерство культуры и информационной политики должно до конца 2023 года реализовать проект строительства в Киеве «Дома музыки» и переместить в него государственное предприятие (ГП) «Национальный дом органной и камерной музыки Украины» (бывшего костела святого Николая — Ред.)», — сообщает пресс-служба Минкультуры.

Также Минкультуры поручили обеспечить передачу в постоянное безвозмездное пользование религиозной организации «Религиозная община Приход Святого Николая Киевско-Житомирской диоцезии Римско-Католической Церкви в Киеве» само здание костела Святого Николая, что находится на улице Большой Васильковской, 75.

Так, до момента переезда в новый «Дом Музыки», ГП «Национальный дом органной и камерной музыки Украины» будет пользоваться костелом совместно с религиозной общиной.

Процесс работы ГП «Национальный дом органной и камерной музыки Украины» в этот период не изменится. Как сообщается, репетиции и концерты будут происходить по расписанию.