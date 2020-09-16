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На субсидии минус, на чиновников плюс. Появилась таблица, кому добавят, а кому урежут в бюджете-2021

16.09.2020

Согласно проекту бюджета на 2021 год, правительство намерено существенно увеличить расходы на содержание силовых ведомств, Офиса генпрокурора, аппарата Верховной Рады и других ведомств. При этом значительно будет урезан объем субсидий.

Сводную таблицу с показателями бюджета опубликовал на своей странице в ФБ политолог Михаил Чаплыга.

Так, предварительная редакция документа предполагает увеличение затрат на 

  • Деятельность президента и Офиса президента (+358 млн грн, было — 909,1 млн грн/будет — 1266,8 млн грн)
  • Аппарат Верховной Рады (+244 млн грн, было — 2038,4 млн грн/будет — 2282,7 млн грн)
  • Хозяйственно-финансовый департамент Кабинета министров (+190 млн грн, было — 2231,1 млн грн/будет — 2421,2 млн грн)
  • Государственное управление делами (+725 млн грн, было — 2075,9 млн грн/будет — 2801,4 млн грн)
  • ГБР (+1068 млн грн, было — 1416,5 млн грн/будет — 2484,1 млн грн)
  • Офис генпрокурора (+1942 млн грн, было — 7554,8 млн грн/будет — 9497,2 млн грн)
  • МВД (+3779 млн грн, было — 82036,7 млн грн/будет 85815,6 млн грн)
  • СБУ (+2774 млн грн, было — 11971,8, будет — 14746,3 млн грн)
  • Управление госохраны (+68 млн грн, было — 1582,7/будет — 1651,2 млн грн)

При этом предполагается сокращение финансирования следующих сфер и ведомств:

  • Министерство обороны (-123 млн грн, было — 116217,3 млн грн/ стало — 116094,5 млн грн)
  • Министерство по вопросам ветеранов (-3 млн грн, было — 376,9 млн грн/стало — 373,7 млн грн)
  • Министерство инфраструктуры (-94 млн грн, было — 456,1 млн грн/стало — 362 млн грн)
  • Министерство энергетики (-442 млн грн, было — 5397,7 млн грн/стало — 4955,3 млн грн)
  • Госслужба по безопасности на транспорте (-9 млн грн, было — 137,6 млн грн/стало — 128,6 млн грн)
  • Выплата субсидий (-2722 млн грн, было — 39329,5 млн грн, стало — 36607,7 млн грн)
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