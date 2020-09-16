На субсидии минус, на чиновников плюс. Появилась таблица, кому добавят, а кому урежут в бюджете-2021

Согласно проекту бюджета на 2021 год, правительство намерено существенно увеличить расходы на содержание силовых ведомств, Офиса генпрокурора, аппарата Верховной Рады и других ведомств. При этом значительно будет урезан объем субсидий.

Сводную таблицу с показателями бюджета опубликовал на своей странице в ФБ политолог Михаил Чаплыга.

Так, предварительная редакция документа предполагает увеличение затрат на

Деятельность президента и Офиса президента (+358 млн грн, было — 909,1 млн грн/будет — 1266,8 млн грн)

Аппарат Верховной Рады (+244 млн грн, было — 2038,4 млн грн/будет — 2282,7 млн грн)

Хозяйственно-финансовый департамент Кабинета министров (+190 млн грн, было — 2231,1 млн грн/будет — 2421,2 млн грн)

Государственное управление делами (+725 млн грн, было — 2075,9 млн грн/будет — 2801,4 млн грн)

ГБР (+1068 млн грн, было — 1416,5 млн грн/будет — 2484,1 млн грн)

Офис генпрокурора (+1942 млн грн, было — 7554,8 млн грн/будет — 9497,2 млн грн)

МВД (+3779 млн грн, было — 82036,7 млн грн/будет 85815,6 млн грн)

СБУ (+2774 млн грн, было — 11971,8, будет — 14746,3 млн грн)

Управление госохраны (+68 млн грн, было — 1582,7/будет — 1651,2 млн грн)

При этом предполагается сокращение финансирования следующих сфер и ведомств: