Лукашенко попросил у Путина некоторые типы вооружения

Номинальный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с просьбой о вооружении к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом заявил Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передает «БелТА«.

«Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства», — сказал Лукашенко.

По его словам, правительство РБ не боится такого шага и готово на него пойти. Он также заявил, что последние события показывают, что «надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян».

«Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые», — уверен Лукашенко.

Он добавил, что Россия не отойдет в сторону и что правительство Беларуси в состоянии удерживать ситуацию не только в своей стране, но и по периметру белорусских границ.

«Последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает», — подытожил Лукашенко.