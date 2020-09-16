Меланія Трамп піідкреслила схудлу фігуру білосніжною сукнею (фото)

Перша леді США Меланія Трамп вирішила нагадати шанувальникам, що до нової посади вона була моделлю, тож під час нового виходу буквально змусила звернути увагу на себе.

На засіданні в форматі круглого столу з проблем охорони здоров’я Меланія Трамп ефектно з’явилася в білосніжній сукні-футлярі Max Mara.

Вбрання доповнили яскраві помаранчеві туфлі-човники.

: bilshe.com

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