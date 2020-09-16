На выезде из Киева образовалась многокилометровая пробка

В среду, 16 сентября, на автотрассе, ведущей из Киева в Борисполь, скопилось огромное количество транспортных средств, которые застряли в пробке из-за ремонтных работ.

Об этом свидетельствует видео корреспондента «Апострофа».

Очередь из автомобилей, ожидающих возможности проезда, растянулась на несколько километров. В скоплении машин стоят как легковые автомобили, так и загруженные фуры.

Причиной пробки стали ремонтные работы, которые ведутся на этом участке дороги.

Как сообщал «Апостроф», ранее из-за съемок в Киеве на Рыбальском острове предвыборного ролика народного депутата из фракции «Слуга народа» и кандидата в мэры столицы Ирины Верещук, на прилегающей улице образовалась пробка.