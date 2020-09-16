Банки видали «теплих кредитів» на понад 1 млрд грн

З початку дії програми «теплі кредити» в 2020 році банки видали населенню та ОСББ більше 1 млрд грн на енергоефективні заходи.

За даними Держагентства з енергоефективності та енергозбереження, програмою «теплі кредити» з початку року скористалося понад 100 тис. родин.

Загалом за 6 років дії цієї програми близько 850 тис. українців інвестували більше 8,6 млрд грн в енергоефективні заходи, а держава підтримала їх у цьому, надавши 3,2 млрд грн «теплих кредитів».

Держенергоефективності за підтримки Міністерства енергетики вже розробило та подало на розгляду уряду проєкт рішення щодо продовження та розширення програми на 2021 рік.

«Крім цього, ініційовано та розроблено законопроєкт, що дозволить зняти бар’єри для ЕСКО-закупівель та продовжити укладати енергосервісні договори. Водночас працюємо над розширенням цього інструменту для модернізації об’єктів в сфері теплопостачання, водопостачання, електричних мереж та мереж природнього газу», — зауважив т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

Скористатися програмою енергоефективності житла можна через державні Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк і Укрексімбанк.