Правоохранители задержали группу ромов за кражу на Центральном вокзале

В районе Центрального железнодорожного вокзала столицы, на пересечении улиц Георгия Кирпы и Василия Липковского около десятка бойцов Национальной гвардии и Национальной полиции задержали группу ромов.

По словам одного из нацгвардейцев, части подозреваемых удалось убежать от правоохранителей, однако двух правонарушителей удалось задержать, – передает корреспондент ИНФОРМАТОРа с места событий.

Во время задержания одной из женщин она начала кричать и нападать на правоохранителей, имитировать потерю сознания. В результате ее задержали, в последствии сняли наручники и сопроводили в линейное отделение полиции вокзала. Вторую женщину, которая снимала происходящее на телефон, также задержали.