Лукашенко назвал Украину форпостом для политических провокаций в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад в течение 10 лет готовил сценарий протестов в Беларуси, а Украина является форпостом для политических провокаций в республике.

Его слова передает БелТА в среду, 16 сентября.

По его словам тактика организаторов протестов в Беларуси строится по классическому американскому учебнику цветных революций. Кроме того, Лукашенко назвал Польшу, Литву, Чехию и Украину “сателлитами” США, помогающими Вашингтону в дестабилизации в Беларуси.

Он считает, что за полгода до президентских выборов в Беларуси технологии дестабилизации были обкатаны на выборах в парламент.

Также Лукашенко обвинил независимые СМИ и каналы в Telegram в том, что они сделали все, чтобы разрушить доверие людей к государству. По его словам, зарубежные стратеги попытались расколоть государственную элиту Беларуси.