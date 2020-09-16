При Рябошапке аттестацией украинских прокуроров занималась фирма, которая торгует бананами

Украинских прокуроров на деньги США тестировала фирма, основным видом деятельности которого является торговля на рынке.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве экс-прокурор Константин Кулик.

Речь о компании «Сайметрикс-Украина», которая проводила тестирование работников прокуратуры при генпрокуроре Руслане Рябошапке.

Это ООО имеет уставной капитал в 5000 гривен. Основным видом его деятельности является «Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынков».

Кулик заявил, что эта компания на данный момент «торгует бананами» на рынках Киевской области. После того, как эта компания провела тесты, прокуратура потеряла ценные кадры, считает Кулик.

Бывший прокурор сообщил, что всего на переаттестацию прокуроров было выделено из бюджета США семь миллионов долларов, из них один миллион «пустили на отели и фуршеты».