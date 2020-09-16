Геращенко заявил, что хасидов обманом выманили в Беларусь. Но в Украину их все равно не пустят

Замглавы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что паломники-хасиды, которые пытаются попасть в Украину через украинско-белорусскую границу, были обмануты мошенниками относительного такого способа попасть на украинскую территорию. Об этом заместитель министра сказал в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Геращенко, неизвестные обманом выманили в Беларусь представителей религиозного течения хасидизма, обещая им взамен беспрепятственный пропуск в Украину.

Замглавы МВД подчеркнул, что хасиды были обмануты, а те, кого они послушали, совершили правонарушение.

Также Геращенко сообщил, что пока нет никаких оснований пропускать хасидов в Украину. Погранслужба обеспечила доступ гуманитарных миссий к лицам, которые остаются на границе между Беларусью и Украиной. Им объясняют, что необходимо вернутся в Израиль или другие страны, откуда они прибыли.