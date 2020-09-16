Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили пекарню и помогли печь булочки (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям, пока их старшие дети принц Джордж и принцесса Шарлотта были в школе, сделали несколько официальных визитов в Лондоне. Так, герцог и герцогиня Кембриджские посетили пекарню Beigel Bake, где, надев фартуки и перчатки, помогли персоналу месить тесто и печь булочки. Миддлтон, которая любит сама готовить для своей семьи, получила комплимент от профессиональных пекарей, оценивших по достоинству ее кулинарные навыки.

Супруги были в защитных масках. Как пишет издание Daily Mail, Кейт выбрала красное платье в белый цветочек от Beulah London стоимостью более 700 долларов, в котором уже появлялась на публике ранее, и светло-коричневые туфли на высоком каблуке. Ее муж выглядел элегантно в голубом блейзере и черных брюках.

: style.fakty.ua