Власть перешла к ручному управлению курсами валют: аналитик спрогнозировал курс доллара

В последнее время курс национальной валюты заметно сдает свои позиции по отношению к доллару и евро. Многие эксперты считают, что сейчас наша денежная единица переживает сложный период, и не исключают ее девальвацию. Однако так думают далеко не все. Свою точку зрения относительно дальнейшей судьбы национальной валюты высказал «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров.

«Судьба гривни в руках НБУ»

«В бюджете на 2021 год правительство Украины заложило курс 29 гривен за доллар, и, насколько я понимаю, таковым он и будет, — сообщил «ФАКТАМ» Михаил Федоров. — Поскольку власти страны по-своему понимают «рынок». И теперь, видимо, переменной единицей будет не курс гривни, а величина золотовалютных резервов страны.

Как показали валютные торги в последние полтора месяца, Национальный банк Украины де-факто работал в «одни ворота». НБУ в августе покупал валюту с рынка в периоды, когда гривня укреплялась, и тем сглаживал «растущее колебание» украинской валюты. Но в периоды, когда гривня слабела, НБУ предпочитал ничего не делать и не сглаживал «падающее колебание» гривни. За счет такой политики в августе НБУ выкупил с рынка валюты на 460 млн долларов, а интервенций по продаже валюты, по сути, не было. И только по достижении курса 28 гривен за доллар НБУ начал операции по продаже валюты.

Если бы политика НБУ была бы другая, при которой НБУ и покупал бы, и продавал бы валюту, то, возможно, гривня сегодня стоила бы дороже и курс мог бы составлять 27 или 26 гривен за доллар. Но мы имеем то, что имеем Власть, на мой взгляд, перешла к ручному управлению курсом и сознательно привела его к обозначенной ею же самой цели.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в текущем году курс будет составлять 27−28 гривен за доллар, а в 2021-м он ожидает 29 грн за доллар. И при ручном управлении такое вполне возможно. Власть при желании может держать курс на заявленном уровне.

В этом году объем золотовалютных резервов (ЗВР) страны увеличился на 4,5 млрд долларов, притом что гривня с начала года упала в цене. Это означает, что вся энергия по укреплению гривни трансформировалась в резервы, а не в силу национальной валюты. И далее, независимо от всех других обстоятельств, видимо, вся энергия, которая будет направлена на укрепление гривни, также будет трансформирована в ЗВР.

С другой стороны, финансовые власти страны с таким же успехом могут сдерживать и падение гривни, поскольку страна для этого имеет достаточный объем ЗВР. На данный момент их величина составляет 29 млрд долларов, что по нынешнему курсу более 800 млрд грн. А эта сумма превышает денежную базу, которая в августе составляла 562 млрд гривен, а значит, у властей страны есть достаточно ресурсов для ручного управления курсом. И обозначенные цели власть выполнить сможет.

Хорошо все это или плохо — спорно. Но такая постановка вопроса, при которой будущий курс известен, дает инвестором ответ, какие облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сегодня лучше — гривневые или валютные. С такими настройками на ближайший год выгоднее гривневые ОВГЗ с 10-процентной доходностью. Ведь даже если вычесть из этой доходности потенциальное ослабление гривни в течение года на 3−4% до отметки 29 гривен за доллар, то чистая доходность в пересчете на доллары в размере 6−7% годовых будет гораздо выше, чем доходность по валютным ОВГЗ, равная сегодня 2,5−3% годовых.

О финансовой стабильности страны

«Что касается страхов по поводу финансовой стабильности Украины, то в данном вопросе на ближайшие пару лет больших рисков для держателей ОВГЗ не возникнет, даже несмотря на высокие показатели дефицита бюджета страны, — утверждает Михаил Федоров. — И основой для этого служат заслуги прошлых лет, когда Украине удалось довести величину своего государственного долга к концу 2019 года до уровня 50,3% от ВВП. Для сравнения: в 2016-м долг составлял 81% от ВВП.

Текущий запланированный дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП на 2020 год и 6% ВВП в 2021 году — суммы большие, но фактические цифры, как показали первые 8 месяцев этого года, могут быть меньше. И при учете того, что номинальный ВВП Украины в 2021 году в цифрах вырастет, общий размер государственного долга к концу 2021 года может увеличиться до 60% ВВП. А такой долг страна сможет обслуживать, и он не будет проблемным. Проблемы могут возникнуть уже после 2021-го, если государственный долг в последующие годы продолжит увеличиваться быстрыми темпами и власти страны не сократят дефицит бюджета. Но пока что ресурс для высоких затрат у страны есть.

При этом, конечно, возникает множество вопросов о том, хорошо ли то, что государство будет наращивать долг? И в ответ на это можно сказать, что да, это плохо, поскольку такое развитие событий не является лучшим вариантом для развития страны. Государственные затраты вряд ли можно назвать эффективным способом инвестиций. И ресурс, достигнутый в прошлые годы, в виде низкого уровня госдолга, макроэкономической стабилизации будет потрачен не самым эффективным способом.

Но, как говорится, все познается в сравнении. И если сравнивать текущую ситуацию с тем, что было в последние 30 лет, то сейчас она не хуже. Потому что эффективного государства у страны еще не было, о нем мы пока только мечтаем. Реформы — это долгий процесс, который, как и многое другое, развивается волнами, с движением вперед и откатами. Если после нынешней власти положение в стране будет лучше, чем в 2014 году, то это уже шаг вперед, потому что новая волна вверх будет стартовать с более высоких позиций», — считает Федоров.

Стоит напомнить, что с 1 сентября 2020 года начали действовать введенные ранее Национальным банком Украины требования к раскрытию банками исчерпывающей информации об услугах и их полной стоимости для клиентов. Отныне на сайтах и в рекламе банков должна быть достаточная по объему, правдивая и актуальная информация об условиях депозитов и потребительских кредитов: их стоимость, полные затраты клиента, включая дополнительные услуги, способы оплаты, санкции в случае невыполнения клиентом условий и тому подобное.