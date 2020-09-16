Реванш на марше. Труханов хочет вернуть Одессе проспект Жукова вместо Небесной Сотни

Мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился созвать общественные слушания и вынести на них вопрос о возвращении советских названий улице Инглези и проспекту Небесной Сотни.

Об этом он сообщил на последней сессии городского совета VII созыва, передает Думская.

По словам Труханова, он обратился в Институт национальной памяти за разъяснениями и получил их. Теперь — следующий шаг.

«Я подписал распоряжении о созыве общественных слушаний относительно двух топонимических названий – маршала Жукова и нашего прославленного воинского подразделения – 25-й Чапаевской дивизии», — отметил он.

Напомним, упомянутые улицы были переименованы в 2016 году распоряжением главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.

Жуков подпадает под декоммунизационный запрет как один из руководителей Коммунистической партии и Советского Союза. Он был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны.

Относительно 25-й Чапаевской дивизии ведутся споры. У Института национальной памяти были претензии к имени Чапаева: мол, начдив был участником установления советской власти в России. Противники переименования возражали, что, во-первых, улица была названа не в честь Чапаева, а в честь соединения, участвовавшего в обороне Одессы, во-вторых, в законе идет речь о лицах и событиях, связанных с установлением советской власти на территории Украины — Россия в нормативном акте вообще не упоминается. В Украине же Чапаев никогда не был.

Дмитрий Инглези — греческий моряк и корсар, один из спонсоров Греческой революции, хлеботорговец, городской голова Одессы в 1818—1821 годах. Стоял у истоков устройства в Одессе зоны свободной торговли (порто-франко).