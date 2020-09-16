В Винницкой области обнаружили захоронение львовского мусора

В Винницкой области обнаружили факт незаконного захоронения львовского мусора.

«… выявлен факт загрязнения земель в Жмеринском районе (ст. 239 УК Украины). Как установлено следствием, в течение недели осуществлялось несанкционированное накопление и захоронение бытовых отходов на территории земельного участка, в Жмеринском районе. В ходе осмотра указанного земельного участка выявлено свалку рядом с которой, в лесополосе, находился крупногабаритный грузовой автомобиль, заполненный бытовыми отходами весом более 20 тонн, в ожидании разгрузки мусора», — говорится в сообщении пресс-службы Винницкой областной прокуратуры.

Указано, что при проведении осмотра места происшествия и транспортного средства установлено, что отходы, с целью незаконного захоронения, транспортировалось из города Львова.

Досудебное расследование продолжается.