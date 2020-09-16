Навальному удается то, что не удалось Трампу: подорвать аргументы Меркель в пользу «Северного потока- 2» – The Wall Street Journal

Дружба между Германией и Америкой всегда заканчивалась там, где начинал течь российский газ. Даже 40 лет назад, когда холодная война шла полным ходом, а Западную Германию защищали около 220 тысяч американских солдат, канцлер Гельмут Шмидт вступил в поединок с Джимми Картером и Рональдом Рейганов из-за бартерной сделки на поставки триллионов кубических метров советского газа.

Тогда Соединенные Штаты уступили, но сегодня канцлер Германии Ангела Меркель вынуждена противостоять Дональду Трампу, который в своей обычной «деликатной» манере приказал ей «перестать покупать газ у Путина». На кону оказался новый газопровод «Северный поток — 2», по которому газ будет поставляться из России в Германию, минуя территорию Польши и трех стран Балтии, входящих в НАТО, а также территорию Украины. Им очень не нравится то, что они считают российско-германским сговором.

В отличие от Картера и Рейгана Трамп принял решение ввести жесткие санкции, которые могут похоронить инвестиции в размере 10 миллиардов евро, вложенные в этот газопровод. Несмотря на то, что для завершения строительства этого газопровода осталось проложить по дну Балтийского моря всего 150 километров труб, вполне может случиться так, что «Северный поток — 2» не доставит в Германию ни единой молекулы газа. Он вполне может стать всего лишь 1200-километровым памятником безумству, гниющим на морском дне.

Меркель, которая сумела сохранить невозмутимость, несмотря на тон Трампа, заявила: «Мы хотим, чтобы реализация этого проекта продолжилась». Но внезапно в российско-германской дружбе — основе дипломатии Берлина — появились трещины. Почему дружба начала рушиться? Причиной всему стал всего один человек — Алексей Навальный, злейший враг Владимира Путина внутри России, который едва не умер после совершенного на него покушения. Кремль отрицает свою причастность к его отравлению. Но вещество нервно-паралитического действия из группы «Новичок» невозможно купить в аптеке. Оно было разработано в секретной советской лаборатории, и его не раз использовали для того, чтобы травить диссидентов.

Маленькое покушение на убийство может сильно пошатнуть давние установки, такие как призыв Бисмарка «никогда не рвать связь с Санкт-Петербургом». Внезапно официальный представитель Меркель не стал «исключать возможность последствий». Но немецкое правительство просто тянет время, чтобы оценить переменчивые ветра. Пока не случится еще что-нибудь шокирующее.

В Христианско-демократическом союзе кандидаты, которые могут сменить Меркель на должности канцлера, не демонстрируют подобной сдержанности. Один из влиятельных претендентов Фридрих Мерц (Friedrich Merz) требует «немедленно остановить строительство на два года». Другой претендент Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) громко заявляет: «Европейцы должны остановить этот проект». Что касается оппозиции, зеленые хотят похоронить «Северный поток — 2», который они считали «ошибкой» с самого первого дня. Министр иностранных дел Германии, социал-демократ, выразил «надежду», что Россия «не заставит нас изменить нашу политику в отношении „Северного потока — 2″». Находясь в состоянии комы, Навальный сумел сделать то, чего не смог сделать Трамп.

Но ключевое слово здесь — «надежда». Если разорвать эту газовую связь, это будет означать отказ от освященной традицией политики Германии в отношении России. С момента зарождения «восточной политики» в конце 1960-х годов, Бонн, а затем и Берлин не хотели идти на конфронтацию и выбирали путь примирения: Германия стала посредником между Востоком и Западом. Это было элементарно. Уютно устроившись под американским зонтом (или одеялом) безопасности, Германия могла играть с Кремлем, не испытывая страха. Но в эпоху Трампа и Путина эта позиция рушится.

Путин вернулся к идее экспансионизма — вспомните захват Крыма и подчинение юго-восточной части Украины с помощью ставленников Кремля. Путин продолжает оказывать давление на страны Балтии и Польшу, параллельно прощупывая позиции НАТО. Путин тянет свои жадные руки в сторону Белоруссии. А Ближний Восток и Северная Африка стали регионами для использоваться новых возможностей.

И тут появляется Трамп. В то время, как спрос на безопасность в Германии и Европе растет, «предложение» сокращается. Президент США не просто угрожает европейцам уходом Америки, заставляя их платить. Он уже вывел 10 тысяч американских солдат из Германии — солдат, которые служили основой порядка в Европе. Трамп ставит крест на удобной ситуации, в которой Берлин мог играть роль посредника и защищать Москву от по-настоящему болезненных наказаний.

Возможно, этот газопровод имел смысл в прежние времена, когда энергетическим рынком управляла Организация стран-экспортеров нефти. Сегодня, когда в мире наблюдается переизбыток нефти и газа, а в Средиземном море началась добыча из новых месторождений, стратегические издержки превосходят выгоду. «Северный поток — 2» позволит Кремлю пополнять его казну на миллиарды долларов, которые пойдут на перевооружение армии и иностранные военные кампании. Кроме того, этот газопровод нанесет вред Европе — основе стратегии Германии. Огибая территорию Польши и Украины, «Северный поток — 2» лишит их столь важной для них прибыли за транзит газа. Характерные для Германии призывы к европейской «солидарности» звучат фальшиво на фоне сделки, которая служит интересам исключительно Германии и России.

Однако Берлин тоже может пострадать. Сегодня ни одна европейская страна не зависит от российского газа в той же мере, в какой от него зависит Германия. В 2019 году Германия купила у России 56 миллиардов кубических метров газа. Италия, занимающая второе место среди европейских покупателей российского газа, закупила немногим более трети этого объема. «Северный поток — 2» позволит удвоить поставки газа в Германию — отсюда и зависимость, которая шепчет: «С Москвой лучше не ссориться».

Газопровод «Северный поток — 2» не имеет ни экономического, ни стратегическом смысла. Интересы Германии требуют диверсификации, а не зависимости. Вся Европа пострадает, если астрономическая прибыль будет подпитывать амбиции России. Как потенциальный лидер Европейского союза Берлин должен ставить этот союз выше российско-германских сделок, которые оставляют восточных европейцев за бортом.

Вывод очевиден. Политика умиротворения не поможет усмирить нового российского царя, который живет по ленинскому принципу «кто кого». Если бы Путину грозила решительная реакция Запада, разве он вторгся бы в Крым, на юго-восток Украины или в Сирию? Разве стал бы он проводить кибератаки на системы немецкого парламента и убивать критиков режима за рубежом? Ценой, которую Путин заплатил, оказались всего лишь неприятные заголовки в прессе.

Меркель попала в ловушку. Опыт показывает, что в конечном счете она сумеет каким-то образом выкрутиться, оттягивая время и призывая Европу к всеобщему ответу. Но единой Европы не существует — это всего лишь наименьший общий знаменатель. Апелляция к единству Европы — это лишь предлог для того, чтобы делать слишком мало или не делать ничего, особенно теперь, когда Берлин может столкнуться с необходимостью выплачивать консорциуму Nord Stream 2 многомиллиардную неустойку.

Если бы канцлер принимала во внимание не только деньги и газ, она положила бы конец «Северному потоку — 2». И Путин наконец обратил бы на это внимание. Как и Трамп, а также китайский лидер Си Цзиньпин, которые не видят в Европе достойного конкурента.

Йозеф Йоффе, The Wall Street Journal