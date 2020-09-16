Подопечная Потапа Мишель Андраде решилась на смелый эксперимент в танцах

23-летняя украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует команда Потапа, взбудоражила смелыми танцами

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео с сольным выступлением. Красотка была одета в черный топ и расклешенные штаны. Образ певица дополнила каблуками. Мишель устроила очень жаркие танцы под соблазнительную музыку. Она показала себя со всех ракурсов и произвела фурор даже среди звездной аудитории.

«Ох меня эта девушка petrosyan__diana вдохновляет🔥 ты огонь! Спасибо за энергетику и твои танцы!», – подписала видео Мишель, поблагодарив своего преподавателя.

Стоит отметить, что пост Андраде оценила MARUV и Леся Никитюк. Обе красотки не смогли сдержать эмоций и оставили комментарии под фото.

«Я записываюсь», – написала известная ведущая Никитюк.

«Давай не пожалеешь!! Будешь кайфовать», – ответила ей вдохновленная Мишель.

Кроме этого, певице написали массу комплиментов ее поклонники.

“Это идеально”, «Лучшая», «Как всегда прекрасна», «Охххх Мишель, ты как всегда прекрасна», «Как горячо», «О бооожееее, как горячо!», «Класс», «Ооой, Мишелька, это прекрасно», «Шикарна», – пишут пользователи сети.