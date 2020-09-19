Польша обновила коронавирусный антирекорд, Франция близка к нему тоже

Связано с тем, что дети вернулись в школы, участились массовые встречи молодежи и проведение свадебных церемоний…

За минувшие сутки в Польше зафиксировано 1002 новых случая инфицирования коронавирусом, что является самым высоким суточным показателем в стране с начала пандемии.

Как передает сегодня «Укринформ», об этом в Твиттере сообщает Минздрав Польши.

«Есть 1002 новых и подтвержденных случая заражения коронавирусом», — говорится в сообщении Минздрава Польши.

Как отмечается, за прошедшие сутки в Польше умерли 12 человек инфицированных COVID-19.

Комментируя рекордное количество инфицированных, главный санитарный врач Польши Ярослав Пинкас сообщил, что этот скачок был ожидаемый, и он связан с тем, что дети вернулись в школы, участились массовые встречи молодежи и проведение свадебных церемоний.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Польше заразились более 78,3 тыс. человек, умерли более 2,2 тыс. человек. Вылечились уже более 63,8 тыс. человек, зараженных коронавирусом. С начала пандемии в Польше было проведено более 3,1 млн тестов на выявление COVID-19, за пошлые сутки — более 20 тысяч.

Предыдущий дневной рекорд инфицирования COVID-19 в Польше был зафиксирован 21 августа.