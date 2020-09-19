Пограничники задержали преступника, которого 7 лет искал Интерпол

Задержанный подлежит аресту и последующей экстрадиции в Молдову, где его подозревают в умышленном причинении тяжких телесных повреждений и хулиганстве.

Украинские пограничники в пункте пропуска Бачевск в Сумской области задержали гражданина Молдовы, который с 2013 года находился в международном розыске. Об этом в субботу, 19 сентября, сообщила Государственная пограничная служба Украины.



Задержанный подлежит аресту и последующей экстрадиции в Молдову, где его подозревают в умышленном причинении тяжких телесных повреждений и хулиганстве.



«Сейчас 51-летнего мужчину, после проведения процессуальных действий, установленным порядком передали компетентным правоохранительным органам», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.