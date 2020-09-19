Россия впервые за много лет урежет траты на оборону

Расходы федерального бюджета на оборону в 2021 году впервые за семь лет опустятся ниже расходов по разделу «Национальная экономика». В отношении к ВВП оборонные расходы опустятся до минимума с 2011 года.

Об этом пишет сегодня «РБК».

В 2021 году расходы федерального бюджета по функциональному разделу «Национальная оборона» впервые с 2014 года опустятся ниже расходов по разделу «Национальная экономика», следует из пояснительной записки к проекту бюджета на трехлетку, которая есть в распоряжении «РБК».

В следующем году ассигнования на оборону должны составить 3,11 трлн руб. (14,5% общих расходов), национальную экономику — 3,37 трлн руб. (15,7%).

Расходы на оборону в 2021 году сократятся почти на 200 млрд руб. к ожидаемым расходам текущего года (согласно кассовому плану на 1 сентября).

По сравнению с докризисным планом на 2021 год (закон о бюджете) расходы на национальную оборону уменьшатся на 120 млрд руб.

В отношении к ВВП бюджет национальной обороны в следующем году составит 2,7% — минимум с 2011 года.

Расходы на национальную экономику в 2021 году увеличатся на 19% по сравнению с запланированными на тот же год до пандемии.

В том числе заложен рост ассигнований на дорожное хозяйство, космические информационные технологии, субсидии производителям сельхозтехники, лизинговым компаниям, авиаперевозчикам, расширение доступа малого бизнеса к льготному финансированию и т.д.

Расходы на поддержку экономики, вероятно, обгонят оборонные уже в текущем году, если учитывать, что технически часть антикризисных расходов на помощь экономике проходит через резервный фонд правительства (формально другой бюджетный раздел — «Общегосударственные вопросы»).

Последний раз до этого «Национальная экономика» опережала «Национальную оборону» по расходам в 2014 году — более 3 трлн руб. против 2,5 трлн руб.

Это носило во многом технический характер: более 800 млрд руб. расходов на докапитализацию банков через Агентство по страхованию вкладов провели через раздел «Национальная экономика».

Расходы на национальную оборону начали расти с 2012 года из-за масштабной программы перевооружения армии и модернизации ОПК.

После этого и вплоть до 2018 года они превышали 3% ВВП ежегодно, на пике достигнув 4,4% ВВП в 2016 году (в связи с досрочным погашением банковских кредитов ОПК по гарантии правительства).

В 2018–2019 годах оборонные расходы вновь опустились ниже 3 трлн руб. в год (3% ВВП) на фоне прохождения пика гособоронзаказа.

На 2021–2023 годы правительство одобрило оптимизацию государственной программы вооружений через 5-процентное сокращение ее расходов.