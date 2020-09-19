Психотерапевты объяснили природу кошмарных снов

Кошмарные сны преследуют не только детей, но и взрослых. Психотерапевты со всего света задаются вопросом, почему нас мучают ужасы.

Об этом сообщает “Рамблер”, который нашел несколько объяснений этому неприятному феномену.

Дискомфорт

Яркие и тревожные сны могут свидетельствовать о том, что человек находится в неудобном положении не только физически, но и ментально. Грубо говоря, на возникновение кошмара может повлиять как плохая кровать, так и стресс на работе, болезнь или другая пережитая драма.

Усталось

Физическая усталость помогает спать крепко, поэтому врачи настаивают на минимальных ежедневных упражнениях и прогулках перед сном. А вот “усталость головы” наоборот мешает качественному сну. Люди, страдающие от хронического переутомления, вдвое чаще становятся жертвами кошмаров.

Образ жизни

Люди, наблюдающие ужасы в реальной жизни, например, врачи, военные и те, кто возлагает на себя большую ответственность, могут видеть искаженные образы во сне. Самые яркие впечатления и страхи могут оставаться в памяти, а затем “всплывать” в виде кошмаров.

Характер

Спокойный и сдержанный человек будет куда реже страдать от кошмаров, по сравнению с впечатлительным неврастеником. Поэтому если вы уже знаете о своей ранимости, исключите просмотр боевиков и драм перед сном.

Привычки

Переедание, употребление алкоголя и наркотиков, перебор с лекарственными препаратами (успокоительными, например) также могут повлиять на возникновение кошмаров.

Соблюдение баланса между работой и отдыхом, качественное питание и небольшие физические нагрузки помогут решить проблему со сном.

: golos.ua