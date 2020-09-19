Каратели не остановились: Белорусские хакеры выложили в сеть личные данные силовиков

Белорусские хакеры опубликовали имена, фамилии и адреса сотрудников силовых структур. Список силовиков был опубликован в Telegram-канале Nexta.

«Неделю назад мы предупреждали о том, что произойдёт, если каратели не остановятся. Обещание сдерживаем», — говорится в сообщении.

При этом в свободный доступ выложили данные 1000 работников белорусского министерства внутренних дел. В том числе были опубликованы и личные данные 7 офицеров белорусского спецподразделения «Алмаз».

«За преступления одного будут отвечать все, раз все молчат. Это касается и насчет подготовки международных санкций», — сказано в сообщении хакеров.

Белорусские хакеры обещают продолжить публикацию личных данных силовиков в случае продолжения насилия.