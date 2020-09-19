«Слуга народа» выдвинула на местных выборах соратника Мангера

На должность главы Лазурненской объединенной территориальной громады от «Слуги народа» выдвинут Сергей Белик, который связан с подозреваемым в убийстве Екатерины Гандзюк Владиславом Мангером. Об этом сообщило местное херсонское издание «Мост».

Решение о выдвижении Белика было принято на партийной конференции. Его предложил выдвинуть нардеп-мажоритарщик Алексей Ковалев.

Сергей Белик является действующим главой Лазурненского поселкового совета. По информации журналистов, он связан с главой областного совета Владиславом Мангером. В частности, Белик финансировал из бюджета адвокатов, которые защищали Мангера в суде по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Помимо того, в рабочем кабинете Белика в 2019 году проходил обыск по делу об убийстве Гандзюк.

Также Белик с подконтрольными депутатами выделили земельный участок одному из нападавших на Екатерину Гандзюк.