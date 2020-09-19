РПЦ посоветовала Депардье закончить его духовные искания православием

В Московском патриархате приветствовали выбор французского актера Жерара Депардье, который принял православие в русском храме Парижа.

Об этом сообщает Интерфакс. До этого Депардье успел принять ислам, буддизм, а приняв православие, заявил, что для полноты ему теперь остается принять иудаизм.

В связи с этим глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион пожелал актеру, чтобы православие стало его окончательным выбором.

“Если этому выбору предшествовал долгий путь религиозных исканий, то я очень рад, что этот путь завершается именно в Православной церкви”, – сказал митрополит. По словам архиерея, православие – религиозная традиция, которая позволяет всякому человеку реализовать духовный и нравственный потенциал, и “сокровищница, из которой можно черпать в течение всей жизни”. В январе 2013 года Жерар Депардье получил российское гражданство, при этом французское гражданство он сохранил. Паспорт гражданина РФ “за весомый вклад в развитие культуры и кинематографа” ему вручил президент Владимир Путин.