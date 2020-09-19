Леонид Кравчук поддержал перенос ТКГ из Минска в Вену

Из-за сложной политической ситуации в Беларуси и большой вероятности дальнейших протестов против нынешнего президента Александра Лукашенко и его соратников, представитель Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук поддержал идею о переносе переговоров в Австрию.

Соответствующее заявление он сделал в интервью «Стране».

«Это хорошее предложение. Сейчас политическая ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на Минской площадке. Народ поднялся против Лукашенко, и все говорит о том, что протесты будут продолжаться. Работать в таких условиях очень сложно. Здесь речь идет о площадке международного характера. Соответственно и решение будут принимать на международном уровне», — сказал он.

По его словам, ТКГ все равно придется искать новое место для проведения встреч, если ситуация не изменится. Однако окончательное решение остается за ОБСЕ.

Отметим, накануне канцлер Австрии Себастьян Курц на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Вены предоставить площадку для переговоров по Донбассу. Зеленский на это ответил, что нужно сначала дождаться развития ситуации в Беларуси.