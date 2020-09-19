Под Киевом пьяный водитель протаранил патрульных, скрылся и вернулся

В Киевской области нетрезвый водитель врезался в автомобиль патрульной полиции.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

ДТП произошло на 34 км автодороги Киев — Ковель — Ягодин.

«Водитель авто Аudi ни избрал безопасную скорость, безопасную дистанцию и совершил столкновение со служебным авто Skoda Rapid. В результате ДТП двое патрульных полицейских получили телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу», — рассказали в патрульной полиции Киевской области.

После совершения ДТП виновник с места происшествия скрылся, но через несколько минут вернулся.

На место происшествия прибыл другой экипаж патрульных. Во время общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте. Результат алкотестера «Драгер» — 1,66 промилле.