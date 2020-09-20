Украинская журналистка «вызвала настоящую бурю» из-за поста о Тесаке

Украинская журналистка Татьяна Даниленко вызвала настоящий скандал после публикации поста в сети о российском нацисте Максиме Марцинкевиче, якобы покончившем с собой в камере Челябинского СИЗО.

По ее мнению, он был реальной угрозой режиму Владимира Путина и, в отличие от российских либералов, без экивоков осудил Путина за Крым и Донбасс, к тому же его смерть наступила при подозрительных обстоятельствах — он один оказался в четырехместной камере.

Пользователи сети и журналисты указали Даниленко на то, что она упустила факты о жестоких преступлениях на почве ненависти «главного русского националиста» и его фанатов.

«Максим Марцинкевич — неонацист. Не „националист“, давайте не путать читателей. Он известен введением моды на съемки нападений на людей с небелым цветом кожи (в рамках его проекта „Формат-18“), потом и с „другой“ сексуальной ориентацией, а также предполагаемых „педофилов“ („Оккупай-педофиляй“ и родственные проекты). Тесак, кроме того, обучил этими видео большую группу субкультурных юных персонажей тому, как нападать и уходить с места нападения», — написал журналист Максим Буткевич.

Сама Даниленко назвала свои высказывания о «Тесаке» личным мнением, на которое она, как журналист, имеет право (на видео с 11:49).