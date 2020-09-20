Невестку Кернеса возмутил шум вокруг ее болезни

Невестка доставленного на лечение в берлинскую клинику мэра Харькова Геннадия Кернеса Юлия Привалова недовольна «излишним» вниманием СМИ к ее заболеванию COVID-19.

При этом, по ее словам, прессу почему-то не интересует ее успешный бизнес.

При этом она заявляет, что старается использовать время с максимальной пользой и благодарит Вселенную за то, что осталась наедине, без ребенка.

«Сказала достаточно. Хочу уже практиковать это новое умение среди близких и родных», — говорит Юлия, рассказывая о своем здоровом питании и лечении гомеопатическими средствами (под присмотром медика).

Также невестка Кернеса признается, что 19 сентября сделала контрольный тест на коронавирус и надеется, что он будет отрицательным.



