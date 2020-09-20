Данилов предупредил религиозных любителей «русского мира»

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что накануне местных выборов наблюдается активизация отдельных религиозных структур как инструментов антиукраинской деятельности.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.





Данилов прокомментировал основные риски и угрозы, связанные с процессом подготовки и проведения выборов в местные советы, которые должны состояться 25 октября 202

«Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных «конференций», «круглых столов», «международных форумов», «крестных ходов» и т.д.», – подчеркнул он.

По его словам, целью таких мероприятий является продвижение идей так называемого «русского мира», оправдания российской агрессии против Украины, продвижение антиукраинских тезисов российской пропаганды».

При этом Данилов отметил, что подобная многолетняя деятельность спецслужб Росси в предыдущие годы стала одним из основных факторов, которые сделали возможными временную оккупацию Крымского полуострова и части территории Донецкой и Луганской областей.

«Организаторам различных «мирных форумов» хотелось бы напомнить об уголовной ответственности за антигосударственную деятельность и указать, что Аппарат СНБО Украины внимательно отслеживает ситуацию в государстве накануне выборов, а правоохранительные органы Украины отреагируют на любые попытки расшатывания внутриполитической ситуации», – напомнил секретарь СНБО.