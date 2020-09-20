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Террористы сорвали перемирие на Донбассе: ранен воин ВСУ

20.09.2020

За минувшие сутки, 19 сентября, вооруженные формирования России на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.

Несколько выстрелов из стрелкового оружия было зафиксировано вблизи населенного пункта Пески, сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.

В результате обстрела один боец Вооруженных сил Украины получил пулевое сквозное ранение в ногу. Ему предоставили медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Еще одно применение противником стрелкового оружия было замечено вблизи Павлополя. Кроме того, нарушение договоренностей зафиксировано в районе населенного пункта Водяное. На этом участке был замечен пролет вражеского БПЛА типа «МЕВИК-2» с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлено, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

«Враг в который раз пытался спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Но украинские защитники на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали», – отметили в штабе ООС.

Как сообщил в Telegram офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан, 19 сентября потери противника составили три человека.

«Потери российско-оккупационных войск 19.09.20 составили 3 человека: безвозвратные (200) – 2 (1-2 омсбр, 1-7 омсбр, не боевой, обстоятельства уточняются), санитарные (300) – 1 (4 омсбр, не боевой, обстоятельства уточняются)», – написал он.

 

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