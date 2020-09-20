Террористы сорвали перемирие на Донбассе: ранен воин ВСУ

За минувшие сутки, 19 сентября, вооруженные формирования России на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.

Несколько выстрелов из стрелкового оружия было зафиксировано вблизи населенного пункта Пески, сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.

В результате обстрела один боец Вооруженных сил Украины получил пулевое сквозное ранение в ногу. Ему предоставили медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Еще одно применение противником стрелкового оружия было замечено вблизи Павлополя. Кроме того, нарушение договоренностей зафиксировано в районе населенного пункта Водяное. На этом участке был замечен пролет вражеского БПЛА типа «МЕВИК-2» с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлено, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

«Враг в который раз пытался спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Но украинские защитники на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали», – отметили в штабе ООС.

Как сообщил в Telegram офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан, 19 сентября потери противника составили три человека.

«Потери российско-оккупационных войск 19.09.20 составили 3 человека: безвозвратные (200) – 2 (1-2 омсбр, 1-7 омсбр, не боевой, обстоятельства уточняются), санитарные (300) – 1 (4 омсбр, не боевой, обстоятельства уточняются)», – написал он.