Повінь – зміна системи

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Путин оправдался из-за обвинений Трампа о «краже» гиперзвуковых ракет

20.09.2020

Президент России Владимир Путин ответил на обвинения президента США Дональда Трампа в похищении технологий звукового оружия.

По его словам, работы по созданию такого оружия ведутся в РФ с 2004 года. Об этом Путин сообщил во время разговора с разработчиком гиперзвуковых ракет «Авангард» Гербертом Ефремовым, передает DW.

Президент России уточнил, что Вашингтон вынудил Москву начать разработки в области гиперзвуковых ракет после выхода в 2002 году из договора по противоракетной обороне (ПРО).

«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», – сказал Путин, не упоминая при этом Трампа.

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