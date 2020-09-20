В Германии захотели помочь России с финансированием нового газового проекта

Правительство Германии рассматривает возможность финансирования нового газового проекта России – несмотря на скандал с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в публикации немецкого журнала Der Spiegel, сообщила «Инопресса«. По информации издания, французское экспортно-кредитное агентство Euler Hermes может принять участие в финансировании проекта стоимостью $21 млрд по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2» в Сибири. В качестве поставщика технологий назван немецкий концерн Linde.

«Согласно документу, Euler Hermes должно обеспечить финансирование расходов на «Арктик СПГ-2» в размере $300 млн. Сжижением природного газа на Гыданском полуострове на севере Сибири и его транспортировкой намерены заниматься российский энергетический концерн «Новатэк», французская компания Total, а также китайские и японские предприятия. Компания Linde встречается в документе несколько раз. Немецкое предприятие должно будет поставить технологию для сжижения газа», – говорится в статье.

Однако окончательной информации о том, что финансирование выделено, пока не принято. Der Spiegel отдельно отметил, что это происходит на фоне конфликта вокруг дела Навального и газопровода «Северный поток-2».

«На настоящий момент «Арктик СПГ-2″ является крупнейшим в российской истории проектом по сжижению природного газа. Его строительство уже начато; начало эксплуатации планируется в 2023 году», – сообщил Der Spiegel.