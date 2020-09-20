Сын Героя Небесной сотни погиб из-за пьяного: подозреваемый на свободе, с судом тянут

На Прикарпатье в селе Великая Каменка пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотни, 23-летнего Евгения Ткачука. Хотя авария случилась еще в декабре 2019 года, подозреваемый до сих пор разгуливает на свободе, а суд откладывают, прошло только одно ознакомительное заседание.

Велосипед закинуло на дерево.

О том дне, 14 декабря 2019 года, мама погибшего Мария Ткачук вспоминает со слезами.

«Женя ехал на велосипеде по обочине дороги, был вечер. Когда тот пьяный водитель на большой скорости вылетел на встречку. Мне потом полицейский говорил, что Женя пытался увернуться, съехать вправо, но шансов не было, эта машина неслась на огромной скорости. Велосипед сына закинуло на дерево от удара», – рассказывает она OBOZREVATEL.

Мария вспомнила, какие тяжелые травмы получил ее сын – черепно-мозговую травму, перелом таза, внутреннее кровотечение, поврежденные органы. Шансов выжить у парня не было.

Евгений был старшим из троих детей погибшего 20 февраля 2014 года на Майдане 39-летнего Игоря Ткачука. Пуля снайпера попала ему в голову.

Обвиняемый живет рядом

За рулем автомобиля сидел местный житель Роман К. «Он был пьян настолько, что еле стоял на ногах, а глаза у него закрывались. В его крови обнаружили более 3 промилле алкоголя! Ехал он еще с одним другом, который так же уже не раз попадал в ДТП. Сбив сына, они не остановились, а поехали дальше. Уже потом через кого-то вызвали скорую», – рассказывает Мария.

Также, по словам матери, перед аварией мужчину с другом видели в кафе, где они выпивали, а потом сели в Audi.

Дело затягивают

Уголовное производство расследовала местная полиция, уже в марте 2020 года его передали в суд. Однако до сих пор, за полгода, прошло только одно предварительное заседание.

«В марте заседание не состоялось, потом был карантин. Затем прошло первое ознакомительное заседание и все. То адвокат подсудимого не явился, то прокурор. И теперь судебное заседание перенесли аж на полтора месяца, на 29 октября. Я не верю в то, что нельзя было назначить суд раньше», – возмущается Мария.

Роман К. продолжает жить в селе и каждый день по пути на работу проходит мимо дома Ткачуков.

«Его из СИЗО выпустили под залог в 134 тысячи гривен. Он спокойно живет тут. Несколько раз он подходил ко мне, просил прощения. Я сказала, что по-человечески его прощаю, но он должен ответить за свой поступок», – говорит Мария.