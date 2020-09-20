В Великобритании ввели драконовские штрафы против нарушителей карантина

Правительство Великобритании заявило, что люди, которые отказываются от самоизоляции в условиях карантина из-за пандемии коронавируса, могут быть оштрафованы на сумму до 10 тыс. фунтов стерлингов — это 364 тыс. грн. по курсу.

Новые штрафы официально вводятся с 28 сентября и, как отмечается, полиция уже проинструктирована должным образом с тем, чтобы наказание не стало формальностью.

Самоизоляцию в Британии требуют как от людей с положительным результатом теста на коронавирус, так и от людей, контактировавших с заболевшими. Однако, как заявил вечером в субботу, 19 сентября, премьер страны Борис Джонсон, «правительство протягивает руку людям, вынужденным отказаться от посещения работы из-за самоизоляции» — таким гражданам положена единовременная финансовая помощь в размере 500 фунтов стерлингов (18 тыс. 200 грн. по курсу соотвественно).

Как уже отмечалось, в субботу в Соединенном Королевстве было зарегистрировано еще 4 422 новых случая Covid-19 и 27 смертей, что стало новым антирекордом страны. По словам Бориса Джонсона, решение об усилении карантинных мер на Даунинг-стрит еще не принято, «но оно не за горами, если статистика резко не изменится» в положительную сторону. Штрафовать за нарушение самоизоляции будут всех без исключения, однако в отношении обывателей этот штраф не превысит тысячи фунтов стерлингов, тогда как 10 тысяч положено будет «рецидивистам нарушений и в самых вопиющих случаях».

Кроме того, работодателей, вынуждающих работать своих подчиненных, также будут штрафовать по-максимальной ставке. «Лучший способ бороться с вирусом — это следовать правилам. Если люди недооценивают предупреждения медиков, теперь такой недооценки не будет — все обязаны следовать закону. Людям, которые намерены игнорировать новые правила, придется платить значительные штрафы.

Нам необходимо сделать все возможное, чтобы контролировать распространение этого вируса, предотвратить заражение наиболее уязвимых людей, защитить службу здравоохранения и спасти жизни», — заявил британский премьер. Правительство Великобритании надеется, что новые меры также будут введены в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии, где местные власти имеют право устанавливать свои собственные правила в отношении коронавируса.