В Николаеве воры украли 20 тыс. грн и при побеге повредили 4 автомобиля

В Николаеве полицейские задержали воров, которые, украв 20 тыс. грн, пытались сбежать на автомобиле и повредили четыре припаркованных авто. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Николаевской области.

«Сегодня, 20 сентября, около 4 часов утра оперативники Управления уголовного розыска задержали трех преступников сразу после совершения ими кражи из магазина в Заводском районе областного центра», — говорится в сообщении.

Так, три злоумышленника, 27- и 28-летние местные жители и 32-летний житель Одессы, которые уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления, повредив двери продовольственного магазина по ул. Пограничной, проникли внутрь и похитили 20 тыс. грн.

После совершенного злоумышленники, пытаясь скрыться на автомобиле от правоохранителей, повредили четыре припаркованных транспортных средства.

Злоумышленников задержали, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. В ближайшее время суд будет избирать задержанным меру пресечения.

Также полицейские проверяют причастность злоумышленников к совершению подобных преступлений на территории Николаева.