На закупку вакцин от коронавируса в Украине планируют выделить 2,6 млрд грн.

Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Мы решили, что средства нужны на вакцинацию. Поддержали эту инициативу и премьер, и президент. Стоимость одной вакцины была посчитана — где-то около 6 долл. И мы заложили сумму, мы считаем необходимую, для того чтобы покрыть минимальную потребность для категорий граждан, которые действительно будут нуждаться в обязательной вакцинации. То есть не добровольной, а обязательной. Те же медики. И там идет речь о более 7 млн вакцин. Поэтому мы сделали шаг, который позволяет решить этот вопрос. 2,6 млрд грн (запланированное финансирование этой программы)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета на 2021 год не предусматриваются средства на Фонд борьбы с коронавирусом. Расходы направили напрямую главным распорядителям — это Минздрав и Министерство образования.