Ученые рассказали о риске заразиться коронавирусом в самолете: показательны два случая

Риск передачи COVID-19 во время длительного перелета вполне вероятен, о чем свидетельствуют два случая.

Об этом сообщает CNN.

Первый произошел с женщиной из Вьетнама, которая путешествовала по Европе с сестрой. Уже в разгар пандемии они посетили Италию и Францию, а потом полетели в Лондон, после чего домой. Во время полета у женщины болело горло и был кашель.

Во Вьетнаме пассажирка обратилась в больницу, где у нее диагностировали коронавирус. Медики проверили 217 пассажиров, которые летели этим рейсом, и бортпроводников. Как оказалось, заболели 12 пассажиров бизнес-класса, где сидела зараженная, а также два пассажира эконом-класса и один член экипажа.

В другом инциденте пара летела рейсом из США в Китай. Они и заразили двоих проводников, так как сидели к ним в непосредственной близости — на местах бизнес-класса. Оба случая были связаны с длительными полетами на раннем этапе пандемии, прежде чем авиакомпании начали требовать надевать маски для лица.

Ученые отметили, что риск передачи вируса воздушно-капельным путем вполне вероятен в самолете. Не помогает удаленность пассажиров друг от друга.