Едгар Камінський розповів про розлучення зі Славою: відома причина

Відомий український хірург Едгар Камінський був одружений зі Славою близько шести років. Пара розлучилась, але довгий час не обговорювалась причина цього. Днями хірург дав інтерв’ю, де нарешті розповів про розлучення.

Відомий український пластичний хірург Едгар Камінський днями дав інтерв’ю в шоу “Без комплексів”. Там він розповів, чому розлучився зі Славою та яку роль в стосунках грають ревнощі.

В інтерв’ю “Світському життю” екссолістка “НеАнгелів” зізналась, що вона нізащо б не розлучалась, адже в них є діти. І сама вона не розуміє, чому це зініціював її колишній чоловік. Проте Едгар заперечив це.

Слава все розуміє. Вона пам’ятає всі ці моменти, де це відбувалося – остання сутичка, після якої ми зрозуміли, що ми не будемо разом і все-таки потрібно розходитися, ми були не в Україні… Я вже розумів, що це складно. Мені в моїй професії потрібен спокій,

– розповів Едгар.

Камінський зазначив, що вони часто сварилися через ревнощі, а це бачили їхні діти. Цього в стосунках не може бути, – переконаний хірург.

Він також сказав, що вони обговорювали розлучення довгий час, а остаточне рішення було спільним. І точно не було такого, щоб Едгар раптово “взяв і пішов”.

: lifestyle.24tv.ua

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