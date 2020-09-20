На Черкащине рейдеры со стрельбой захватили поле ради урожая, был поднят спецназ

В Городищенском районе Черкасской области полицейские пресекли попытку рейдерского сбора урожая – около 20 человек захватили поле и с помощью комбайнов собирали урожай кукурузы.

Инцидент произошел в селе Калиновка поздно вечером 19 сентября, сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что злоумышленники угрожали оружием тем, кто пытался помешать им, и даже совершили несколько выстрелов.

В результате был поврежден автомобиль, владелец которого находился в момент стрельбы в салоне. В происшествии никто не пострадал.

Копы рассказали, что по указанию руководителя ГУНП в Черкасской области Михаила Куратченко по тревоге подняли два отделения полиции Городищенского и Смоленского районов. На место преступления также выехали следователи управления областного главка и спецподразделение спецназовцев.

Злоумышленников задержали, на месте происшествия изъяли тяжелую сельскохозяйственную технику (комбайны и грузовые авто), пять единиц оружия и боеприпасы.

Действия правонарушителей квалифицированы как хулиганство с применением оружия и покушение на кражу в особо крупных размерах, совершенное организованной группой.

Подозреваемым грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.









