В Харькове перевернулся кран, зажав в кабине рабочего

В Харькове на улице Велико-Бурлуцкой утром перевернулся кран. В этот момент в кабине находился мужчина, его зажало между конструкциями.

Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области.

Спасателям пришлось использовать гидравлические ножницы, чтобы деблокировать крановщика.

Инцидент произошел на территории предприятия “Укрвентсистема” в Индустриальном районе города.

Крановщику после деблокировки потребовалась медицинская помощь. “Пострадавшего доставили в 4-ю городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи”, – уточнили в спасательной службе. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

