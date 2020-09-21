Сколько электромобилей ездит по украинским дорогам: названа актуальная цифра

По состоянию на 16 сентября 2020 года в Украине зарегистрировано 23 872 электромобиля, около 5 тысяч из них было приобретено в этом году.

Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД Украины в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры.

Больше всего электрокаров зарегистрировано в Киеве и области — 7 999. Далее идут Одесская (3 490), и Харьковская (2 330). Также достаточно много таких автомобилей в Днепропетровской (1 875) и Львовской (1 528) областях.

Самое маленькое количество электромобилей зарегистрировано в Луганской области (33). Не пользуются спросом они и в Черновицкой (375) и Винницкой (755) областях. Три электрокара имеют крымскую регистрацию.

Как сообщал «Апостроф», в Украине в августе 2020 года сменился лидер на рынке новых электромобилей — на первое место по продажам вышел Hyundai Ioniq, обогнав премиальную Audi e-tron. На третьей позиции оказался Porsche Taycan. Четвертую и пятую поделили BMW i3 и Tesla Model 3. За ними следует Hyundai Kona.