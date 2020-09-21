«Танки РФ войдут в Харьков. Мы запросто возьмем Украину, нападем с Беларуси»: Жириновский призвал атаковать Киев

Одиозный депутат Государственной думы России, лидер «ЛДПР» Владимир Жириновский в порыве очередного приступа ярости призвал немедленно атаковать украинское государство, о чем пишет Replyua.net со ссылкой на российские СМИ.

Как известно, свои призывы скандально известный российский политик озвучил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». Согласно его словам, на территории украинского государства сейчас находится огромное количество русских людей, который только то и делают, что ждут, когда же придет Россия, чтобы освободить их. По словам Владимира Жириновского, «как только танки России войдут в Харьков, моментально начнется народное восстание».

Одиозный российский политик, которого много кто считает неадекватным человеком, заявил: «В Украине нас многие ждут и хотят видеть. Ведь там полно русских. Все они ждут этого сигнала. Мы запросто возьмем Украину, можно с севера нанести сильный удар, с Беларуси». На слова Соловьева о том, что если будет развиваться данный сценарий, то может начаться Третья мировая война, Жириновский ответил: «Нас страшно боятся на Западе. Там не отреагируют вообще никак, если мы оккупируем Украину».