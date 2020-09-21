Односторонніх інспектувань українських позицій на Донбасі не буде, – Кравчук

Односторонніх інспектувань позицій українських військових на Донбасі у майбутньому не буде.

Про це сказав голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, – передає УНІАН.

“Я не знаю як вирішить, як ми вирішимо, це ж не одна Україна буде вирішувати. Україна може вирішувати тільки в одному випадку – те, що буде, щоб воно не було одностороннє. Якщо інспектування, то в нас і в них, тому що ми маємо десятки, близько 50 випадків, я наголошую, близько 50 випадків, де та сторона порушує ті ж самі домовленості мінські, як вони кажуть, що порушуємо ми. Не може бути, що вони будуть пред’являти вимоги до України, а Україна буде виконувати, не маючи можливості примусити через ОБСЄ, через моніторингову місію, скажімо, виконувати ці умови і протилежну сторону”, – сказав Кравчук.

За його словами, наразі ТКГ відпрацьовує механізми проведення досліджень, які є в мінських домовленостях про всеосяжну тишу. “Ми домовились відпрацювати механізм, тільки після цього, коли відпрацюємо механізм, він почне працювати, будемо досліджувати, знову ж таки з допомогою моніторингової місії, яка працює в рамках тристоронньої контактної нашої групи, і будемо далі йти вперед.

А сьогодні те, що було, це випадковість, це була одноразова спроба, одноразова спроба провести інспектування біля села Шуми. Але так як протилежна сторона порушила зразу ж зранку наступного дня те, про що ми домовились на відеоконференції, то українські збройні сили і Україна відмовилась від такого інспектування і зараз ми заявили: відпрацюємо механізми, будемо діяти відповідно до механізмів”, – додав Кравчук. Він також пояснив, що Україна погодилася на таке інспектування як на одноразову акцію, але відмовилася від неї, як тільки бойовики порушили умови її проведення.